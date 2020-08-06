Госдеп и силовики США настаивают на отзЫве лицензий у China Telecom и еще 3-х китайских компаний.

Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, соответствующее обращение направлено в Федеральную комиссию по связи за подписью самого Помпео, а также генпрокурора, министра обороны и ВРИО министра внутренней безопасности США. Китайские компании в документе названы коммунистическими провайдерами.
2020-08-06T01:14:08+03:00
2020-08-06T01:14:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:14, 06 августа 2020
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