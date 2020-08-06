Госдеп и силовики США настаивают на отзЫве лицензий у China Telecom и еще 3-х китайских компаний.

Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, соответствующее обращение направлено в Федеральную комиссию по связи за подписью самого Помпео, а также генпрокурора, министра обороны и ВРИО министра внутренней безопасности США. Китайские компании в документе названы коммунистическими провайдерами.