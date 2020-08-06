Суд в Москве, как ожидается, огласит Приговор по делу «Нового величия».

Подсудимые обвиняются в участии в экстремистском сообществе. По версии обвинения, в планы обвиняемых входило свержение конституционного строя. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях внедренных в группу сотрудников силовых структур. В настоящее время на скамье подсудимых семь человек, ни один из них вину не признаЁт. Обвинение запросило для них от четырех лет лишения свободы условно до 7,5 лет колонии общего режима. Защита настаивает на оправдательном приговоре.