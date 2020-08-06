В Пресненском суде Москвы началось рассмотрение по существу дела Михаила Ефремова.

Актера обвиняют в смертельном ДТП в начале июня. По версии следствия, он сел пьяным за руль и устроил аварию на Садовом кольце, в результате которой погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Сам он отказывался в суде признавать вину, утверждая, что не помнит события того вечера.
2020-08-06T01:07:58+03:00
2020-08-06T01:08:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 06 августа 2020
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