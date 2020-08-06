В результате взрыва в порту Бейрута, по данным Минздрава Ливана, погибли 135 человек.

Пострадали около пяти тысяч. Десятки людей числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются; как отмечает Reuters, тела многих работников порта взрывной волной могло унести в море, и спасатели еще не успели их найти. Власти сначала оценивали ущерб от взрыва в сумму от 3 до 5 миллиардов долларов, позже появились оценки в 15 млрд.
2020-08-06T01:04:48+03:00
2020-08-06T01:04:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 06 августа 2020
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