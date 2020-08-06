Украинские тюрьмы выставляют на продажу

Старт акции будет обставлен торжественно и даже празднично. Символическим местом начала кампании станет Исправительный центр в Ирпени под Киевом, а главным действующим лицом — министр юстиции страны Денис Малюська. Власти предполагают избавиться от учреждений, где нет заключенных. Из Ирпени последние были переведены еще год назад. Вырученные средства пойдут на реконструкцию действующих тюрем и колоний. Часть камер могут стать коммерческими, то есть, за улучшенные условия содержания можно будет заплатить. Пока это эксперимент, но он может стать общепринятой практикой. Что потенциальные покупатели будут делать с приобретенной недвижимостью, пока непонятно. За границей наиболее знаменитые объекты, такие как Алькатрас или Тайэр становятся музями, а прочие – гостиницами специфического сервиса.

Персонал колоний, которые будут проданы, будет обеспечен работой в других учреждениях отрасли