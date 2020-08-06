Медиазона: Аммиачная селитра, которая взорвалась в Бейруте, предназначалась для производства взрывчатки в Мозамбике

Аммиачная селитра, которая была конфискована с судна российского бизнесмена и во вторник взорвалась в порту Бейрута, предназначалась для завода по производству взрывчатки в Мозамбике, — сообщает сайт Медиазона со ссылкой на документы, предоставленные бывшим капитаном. После конфискации груз шесть лет хранился на складе в порту, пока власти решали, как с ним поступить.

В результате взрыва 4 августа погибли не менее 137 человек, пострадали более пяти тысяч. Эти цифры продолжают расти.

Власти Бейрута знали, что груз, хранящийся на складе в порту, опасен, — сказал в эфире «Эха Москвы» капитан судна «Росус», селитра с которого предположительно стала причиной взрыва. Борис Прокошев считает, что за семь лет можно было спокойно избавиться от этого вещества.

По мнению Бориса Прокошева, власти Бейрута могли бы даже доплатить просто за то, чтобы судно с селитрой покинуло порт.