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00:01, 06 августа 2020

В Люблинском суде Москвы сегодня должны огласить приговор по делу «Нового величия»

Основной процесс по делу «Нового величия», который шел с июня прошлого года сегодня должен подойти к концу. На скамье подсудимых семь человек. Для троих из них прокуратура запросила условные сроки, Анне Павликовой — четыре года, а Дмитрию Полетаеву и Марии Дубовик по шесть лет. Остальных же в ведомстве попросили отправить в колонию. Самое суровое наказание предполагается для Руслана Костыленкова. По обвинениям в организации экстремистского сообщества его попросили приговорить к семи с половиной годам под стражей.

Задержали подсудимых еще весной 2018-ого года. В ФСБ объявили, что десять человек, им тогда было от семнадцати до тридцати девяти лет, были причастны к экстремистской группировке, которая готовилась к конституционному перевороту. Сами они вину не признали. По их словам, действия, которые в суде потом были расценены как незаконные, совершались провокатором силовых ведомств, известным как Руслан Д. Позже именно он стал главным свидетелем по этому уголовному делу.

Ранее обвиняемый в организации сообщества Руслан Костыленков рассказывал о том, что его под пытками вынудили давать показания. Эту информацию проверяли трижды, и каждый раз это ни к чему не приводило.



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