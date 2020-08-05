«МБХ медиа»: Управделами президента потратило более 5 млн рублей на значки и ленточки для участников Парада Победы

Управление делами президента, как утверждает сайт «МБХ медиа», потратило более пяти миллионов рублей на значки и георгиевские ленточки для участников Парада Победы. Ссылаясь на договор, найденный на портале госзакупок, сайт отмечает, что контракт был подписан задним числом – более, чем через месяц после парада. Ранее Фонд борьбы с коррупцией подсчитал, что всего на Парад Победы в Москве власти выделили около миллиарда рублей.
2020-08-05T23:07:31+03:00
2020-08-05T23:07:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:07, 05 августа 2020
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