«МБХ медиа»: Управделами президента потратило более 5 млн рублей на значки и ленточки для участников Парада Победы

Управление делами президента, как утверждает сайт «МБХ медиа», потратило более пяти миллионов рублей на значки и георгиевские ленточки для участников Парада Победы. Ссылаясь на договор, найденный на портале госзакупок, сайт отмечает, что контракт был подписан задним числом – более, чем через месяц после парада. Ранее Фонд борьбы с коррупцией подсчитал, что всего на Парад Победы в Москве власти выделили около миллиарда рублей.