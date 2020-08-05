Число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 137, десятки людей числятся пропавшими без вести. Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения Ливана сообщил телеканал «Аль-Джазира». Число раненых превышает пять тысяч.

Сведений о россиянах, пострадавших или погибших в результате взрыва, у российской дипмиссии пока нет. Об этом «Эху» сказал официальный представитель посольства в Бейруте Дмитрий Лебедев.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошёл накануне. Сдетонировал груз аммиачной селитры, которая хранилась на местном складе.

Груз был конфискован несколько лет назад с судна, принадлежавшего российскому бизнесмену.