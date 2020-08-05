США предлагают награду до 10 миллионов долларов за информацию о лицах, вмешивающихся в выборы в США

Соединённые штаты предлагают награду до 10 миллионов долларов за информацию о тех, кто вмешивается в американские выборы. Это может быть человек, который совершает преступные действия, по распоряжению или под контролем иностранных правительств, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
2020-08-05T23:04:52+03:00
2020-08-05T23:06:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 05 августа 2020
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