США предлагают награду до 10 миллионов долларов за информацию о лицах, вмешивающихся в выборы в США

Соединённые штаты предлагают награду до 10 миллионов долларов за информацию о тех, кто вмешивается в американские выборы. Это может быть человек, который совершает преступные действия, по распоряжению или под контролем иностранных правительств, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.