Около 150 человек собралось на встрече в знак протеста против застройки Басманного района по программе реновации

Около 150 человек собралось на встрече в знак протеста против сноса исторических зданий и застройки Басманного района по программе реновации. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.

«Встреча проходила на Гороховом поле, где тоже планируется стартовый дом реновации. Жители назвали около 15 адресов, где планируется аналогичный градостроительный беспредел. Жители выразили возмущение этой политикой и договорились о том, что будут требовать от совета депутатов Басманного района обратиться к мэру Москвы с требованием пресечь эти варварские планы уничтожения исторической памяти в Басманном районе», — сказал он.

По словам Митрохина, полиция в происходящее не вмешивалась. Однако полицейские сняли баннер с дома на Доброслободском переулке, который туда повесили активисты перед встречей. В настоящий момент встреча уже завершилась, отметил депутат.