Автомобиль BMW cбил двух женщин на переходе на юго-востоке Москвы, одна из них скончалась, вторая госпитализирована

Автомобиль BMW cбил двух женщин на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы, одна из них скончалась, вторая госпитализирована. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД. Авария произошла в Батайском проезде. Выясняются обстоятельства.
2020-08-05T22:32:57+03:00
2020-08-05T22:32:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 05 августа 2020
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