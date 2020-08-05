Автомобиль BMW cбил двух женщин на переходе на юго-востоке Москвы, одна из них скончалась, вторая госпитализирована

Автомобиль BMW cбил двух женщин на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы, одна из них скончалась, вторая госпитализирована. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД. Авария произошла в Батайском проезде. Выясняются обстоятельства.