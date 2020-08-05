Белорусскому политтехнологу Виталию Шклярову завтра, как ожидается, предъявят обвинение. Это значит, что следующие два месяца он проведёт в СИЗО, — сказал «Эху» адвокат Шклярова Антон Гашинский.

«Была надежда, что объявление предъявлено не будет. Однако для нас было неожиданностью, когда сообщили, что на завтра будет запланировано предъявление обвинения. Поэтому автоматом Виталий на два месяца остается в СИЗО», — сказал он.

Гашинский отметил, что сегодня у Шклярова прошла очная ставка с «небезызвестным лицом». «Я дал подписку о неразглашении тайны следствия. Поэтому не могу пояснить [с кем была очная ставка], но я думаю, что несложно догадаться», — заявил он, добавив, что очная ставка прошла «неплохо». Адвокат подчеркнул, что защита будет обжаловать избрание меры пресечения и заявлять ходатайство о ее смягчении.