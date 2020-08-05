Губернатор Петербурга посетил один из баров, который закроется из-за подписанного им законом.

Владельца бара губернатор пригласил в Смольный. Вместе со своими коллегами он должен объяснить, чем их заведения отличаются от тех самых «Наливаек», на которые жалуются жители спальных районов. При этом заведение, в котором был Беглов, ему понравилось. Владелец угостил чиновника соком. Напомним: ранее петербургский парламент разработал законопроект, который запрещает в городе работу баров, чья площадь менее пятидесяти квадратных метров. После того, как его полностью одобрило Заксобрание, подписал его и губернатор. До этого владельцы ста заведений писали письма чиновникам с просьбой не принимать закон, так как он просто уничтожит барную культуру нашего города. Спустя несколько дней после подписания так называемого «Закона о «наливайках» создали специальную группу. В неё вошли рестораторы, жители домов, где находятся заведения, чиновники и депутаты. Они должны определить понятие «авторских» баров, которые не будут попадать под действие закона.

Добавим, что законопроект вступает в силу с первого января 2021-го года.