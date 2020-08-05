Tut.by: Власти Минска отказали Светлане Тихановской в проведении в парке митинга

В Минске состоится празднование Дня железнодорожных войск – оно пройдет в парке, в котором кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская собиралась провести митинг.

Вместо акции – выступление почетного караула, военный оркестр, выставка военной техники и призы от Минобороны . Светлана Тихановская получила официальный ответ от администрации Минска: завтра вечером парк Дружбы народов будет занят. Там пройдет празднование Дня железнодорожных войск. Поэтому проведение там митингов не представляется возможным, говорится в письме, которое цитирует издание Tut.by. О том, что город планирует провести мероприятие на площадке, которую для акции выбрала Тихановская, стало известно в понедельник. Кандидат уведомила администрацию города о своих планах провести агитационный митинг в этом парке еще в середине июля, когда ее зарегистрировали на выборах.

Соратники кандидата подали жалобу на нарушение избирательного кодекса, в том числе в ЦИК. Напомним, что Тихановская – единственный кандидат от оппозиции, допущенный на выборы президента Белоруссии. Ее супруга, известного блогера Сергея Тихановского, арестовали, когда он объявил о желании баллотироваться. Других сильных претендентов не зарегистрировали.

Как отмечает издание Tut.by, в Белоруссии сейчас нет железнодорожных войск, в честь которых запланировано празднование, зато есть транспортные войска – у них своего дня нет.