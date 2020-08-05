Растёт число погибших и пострадавших в результате взрыва в Бейруте

Количество жертв увеличилось до 135, пострадавших уже не менее пяти тысяч. Таковы официальные данные министерства здравоохранения. Поисково-спасательные работы продолжаются. Как отмечает агентство Reuters, тела многих работников порта взрывной волной могло унести в море. Десятки человек в больницах в критическом состоянии. Россиян, по данным посольства нашей страны в Ливане, в числе жертв и пострадавших нет.

Накануне на складе в порту Бейрута взорвалось почти три тысячи тонн аммиачной селитры. Груз был конфискован несколько лет назад с судна «Росус», принадлежавшего российскому бизнесмену Игорю Гречушкину.

Власти Бейрута знали, что груз, хранящийся на складе в порту опасен и могли за эти годы от него избавиться, — подчеркнул в эфире «Эха» капитан судна Борис Прокошев. По мнению капитана, власти Бейрута могли бы даже доплатить за то, чтобы судно с селитрой покинуло порт.

В Ливане сейчас объявлен траур. В Бейруте минимум на две недели ввели режим чрезвычайного положения. Власти говорят, что ущерб от взрывов может составить 15 миллиардов долларов. Они планируют завершить расследование менее, чем за неделю.

Россия направила в Бейрут пять самолётов МЧС с врачами, спасателями, специалистами Роспотребнадзора. США пообещали помощь в расследовании. Готовность оказать поддержку выразили и другие страны, так, например, Азербайджан решил выделить в качестве помощи Ливану один миллион долларов.