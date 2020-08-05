Один из крупнейших производителей медицинских товаров компания Johnson&Johnson заключила соглашение с правительством США на поставку ста миллионов доз вакцины против коронавируса. Это соглашение на сумму более миллиарда долларов, — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании. В Johnson&Johnson ранее сообщили, что ждут первую партию вакцины в начале следующего года.
2020-08-05T21:36:11+03:00
2020-08-05T21:36:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:36, 05 августа 2020
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