Один из крупнейших производителей медицинских товаров компания Johnson&Johnson заключила соглашение с правительством США на поставку ста миллионов доз вакцины против коронавируса. Это соглашение на сумму более миллиарда долларов, — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании. В Johnson&Johnson ранее сообщили, что ждут первую партию вакцины в начале следующего года.