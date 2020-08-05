Анна Попова предложила властям Петербурга перейти ко второму этапу снятия ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила властям Санкт-Петербурга перейти ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Согласно официальным данным, число пациентов с COVID-19 уменьшается на 15% почти каждую неделю. Городские больницы, перепрофилированные под коронавирусных больных, постепенно возвращаются к работе в обычном режиме.