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21:35, 05 августа 2020

Анна Попова предложила властям Петербурга перейти ко второму этапу снятия ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила властям Санкт-Петербурга перейти ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Согласно официальным данным, число пациентов с COVID-19 уменьшается на 15% почти каждую неделю. Городские больницы, перепрофилированные под коронавирусных больных, постепенно возвращаются к работе в обычном режиме.



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