Военнослужащий-контрактник погиб во время боевых стрельб на полигоне министерства обороны во Владимирской области. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прокуратуру. В ведомстве утверждают, что причиной гибели солдата стал случайный выстрел его сослуживца. Началась проверка.