Военнослужащий-контрактник погиб во время боевых стрельб на полигоне министерства обороны во Владимирской области. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прокуратуру. В ведомстве утверждают, что причиной гибели солдата стал случайный выстрел его сослуживца. Началась проверка.
2020-08-05T21:34:19+03:00
2020-08-05T21:34:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:34, 05 августа 2020
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