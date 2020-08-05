В ВАДА обеспокоены предложением РУСАДА отправить в отставку Юрия Гануса

Всемирное антидопинговое агентство обеспокоено предложением наблюдательного совета Российского антидопингового агентства отправить в отставку гендиректора Юрия Гануса. Об этом сообщает агентство ТАСС. Ганусу было выражено недоверие после скандала с возможными финансовыми махинациями. Итоговое решение должно принять общее собрание учредителей РУСАДА.

Сам Юрий Ганус заявил, что обоснованность рекомендации Наблюдательного совета РУСАДА об отстранении его с должности «вызывает сомнения». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Я могу только сожалеть об этом решении. Фактически продолжается сценарий, идет осуществление контроля над РУСАДА, причем используется для этого отчет, который не выдерживает никакой критики. И сегодня был представитель финэкспертизы. Даже в отчете написано, что отчет не может служить основанием для каких-либо решений, потому что там все «вероятно», «возможно», и он основан на информации, которая у нас есть. Мы предлагали все, что необходимо, но, наверное, это ему не надо было», — сказал он.

Ганус подчеркнул, что решение о его отставке остается за учредителями. «Наблюдательный совет решение принял, обоснованность этого решения вызывает сомнения. Теперь учредители будут решать и определять дальнейшие пути выхода из этого дела», — заметил он. Ганус добавил, что его понимание этой ситуации «достаточно тяжелое». По его словам, от решения учредителей по этому вопросу будет зависеть будущее спорта. «Отстранение меня на основании подобного рода сомнительных документов при нарушении требований международного стандарта по сохранению персональных данных, которые выложены в сеть, может повлечь такие последствия, что судебное заседание будет просто приложением к последствиям, которые будут», — заключил он.