Роскосмос собирается потратить 23 миллиона рублей на ремонт и переустройство комнаты для переговоров в своем офисе. Как пишет газета «Московский комсомолец», в пресс-службе госкорпорации отметили, что покрыть расходы планируется за счет экономии на командировках сотрудников. В переговорной собираются установить большие экраны и систему конференцсвязи, которые позволят ежедневно проводить совещания, в том числе, с иностранными партнерами.