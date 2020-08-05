Роскосмос собирается потратить 23 миллиона рублей на ремонт и переустройство комнаты для переговоров в своем офисе. Как пишет газета «Московский комсомолец», в пресс-службе госкорпорации отметили, что покрыть расходы планируется за счет экономии на командировках сотрудников. В переговорной собираются установить большие экраны и систему конференцсвязи, которые позволят ежедневно проводить совещания, в том числе, с иностранными партнерами.
2020-08-05T21:04:12+03:00
2020-08-05T21:04:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 05 августа 2020
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