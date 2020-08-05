Минфин России направил в Нидерланды предложение пересмотреть действующее налоговое соглашение. Российское ведомство считает необходимым поднять ставку налогов при выплате дивидендов из нашей страны в Нидерланды с нынешних пяти процентов до пятнадцати процентов. Ранее подобные письма были направлены на Мальту, на Кипр и в Люксембург.

Как отмечает сайт «Медуза», от пересмотра соглашения с Нидерландами может пострадать крупный российский бизнес, в том числе, зарегистрированные в Нидерландах компании «Яндекс», «Связной», X5 Retail Group.