Власти Кузбасса вернули в пяти городах региона ограничения по коронавирусу

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19. Там отметили, что во всех тех городах, в том числе, Междуреченске и Новокузнецке приостанавливается работа кафе и ресторанов, расположенных в помещениях, прекращаются спортивные мероприятия, за исключением трех матчей по регби. В Междуреченске закрываются аттракционы, парикмахерские и магазины, кроме тех, которые торгуют товарами первой необходимости. Во всех пяти городах приостановлена работа детских секций, бассейнов, фитнес-центров. Ограничения будут действовать минимум до 20 августа.