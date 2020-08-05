Члены ЛДПР намерены провести в Москве митинг в поддержку Сергея Фургала

Члены партии ЛДПР намерены провести в Москве митинг в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский. По его словам, акция пройдет 22 августа. Как выразился Жириновский, у партии есть место для проведения такого митинга, даже если действующие в столице ограничения, связанные с коронавирусом, не позволят выйти на улицы. Других подробностей политик не привел.

Член ЛДПР Сергей Фургал был арестован и уволен с должности губернатора в июле. Ему предъявили обвинения в организации убийств предпринимателей в начале двухтысячных. В Хабаровском крае уже почти месяц продолжаются акции в поддержку Сергея Фургала.