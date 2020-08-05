В Бейрут прибыл первый самолет МЧС России с врачами, спасателями, специалистами Роспотребнадзора и медоборудованием

В Бейрут прибыл первый из пяти самолетов МЧС России с врачами, спасателями, специалистами Роспотребнадзора и медицинским оборудованием. В ведомстве отметили, что всех находящихся на борту снабдили специальными костюмами и средствами защиты с учетом эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

Накануне в порту столицы Ливана в Бейруте произошла серия взрывов, погибли не менее ста тридцати пяти человек, более пяти тысяч пострадали. Власти Бейрута говорят, что ущерб от взрывов может составить 15 миллиардов долларов.