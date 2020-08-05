Российские туристы, уехавшие отдыхать в Турцию, пожаловались на ограничения

Как пишет сайт Gazeta.ru, одна из главных претензий – очереди в ресторане. Они связаны с тем, что по новым правилам еду в тарелку должны накладывать официанты, а не сами гости. Это оборачивается скоплением людей. Недовольство также вызвало небольшое количество развлечений. Как рассказала одна из собеседниц интернет-издания, есть только дартс и живая музыка, ни о каких шоу-программах речи не идет. Кроме того, изменилась ситуация в СПА-центрах. Гостей туда пускают по записи и на ограниченное время, как и в тренажерные залы.

Вместе с тем, многие туристы сочли недостаточно ответственным отношение к мерам предосторожности. По их словам, число туристов растет, лежаки на пляжах ставят все ближе друг к другу, в отелях гостям измеряют температуру, но в масках и перчатках ходит только персонал.

Напомним, Россия открыла авиасообщение с Турцией 1 августа.