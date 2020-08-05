Власти Минска, по данным tut.by, отказали Светлане Тихановской в проведении митинга в предстоящий четверг

Власти Минска, по данным сайта tut.by, отказали кандидату в президенты Светлане Тихановской в проведении митинга в предстоящий четверг. Чиновники прислали уведомление о том, что в парке дружбы народов, где была намечена акция, будет проходить празднование Дня железнодорожных войск по предложению министерства обороны. На предыдущую крупную акцию в поддержку Тихановской, которая проходила в конце июля, по данным местных правозащитников, пришли более шестидесяти тысяч человек. Митинг стал самым массовым в республике за десять лет.
2020-08-05T20:33:38+03:00
2020-08-05T20:33:38+03:00
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20:33, 05 августа 2020
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