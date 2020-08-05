Тайваньская авиакомпания StarLux начала продавать своим пассажирам билеты на рейсы в никуда

Перевозчик пояснил, что предложение рассчитано на туристов, которые истосковались непосредственно по полету. Они могут купить билет на самолет, который покатает их над соседними странами, не совершая посадки, и вернет в домашний аэропорт. В StarLux рассказали, что все почти 200 мест на первый рейс были распроданы за пять минут после поступления билетов в никуда в продажу. Отмечается, что в пути пассажирам будут предлагать блюда, приготовленные шефом из ресторана со звездой Мишлен, — об этом пишет РБК. Стоимость путешествия в переводе на рубли – около одиннадцати с половиной тысяч за место в эконом-классе.