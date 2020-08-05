Из Амстердама в Россию отправилось судно, на борту которого около шестисот тонн ядерных отходов

Судно «Михаил Дудин» с урановыми хвостами – токсичными радиоактивными отходами процесса обогащения урана – на борту отправилось из Амстердама в Россию. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель российской экологической группы «Экозащита» Владимир Сливяк. По данным организации, позавчера ядерные отходы были транспортированы в Амстердам из немецкого Гронау, где находится предприятие по обогащению урана. Ориентировочно 11 августа ожидается прибытие этого судна в порт Усть-Луга недалеко от Санкт-Петербурга. Затем урановые хвосты будут доставлены в российское предприятие по обогащению урана в Новоуральске. «Там находится хранилище под открытым небом этого российского предприятия. Туда эти отходы поместят. Сколько они будут там лежать, не совсем понятно, потому что не совсем понятно, что именно с ними делает «Росатом» и делает ли вообще, потому что это предприятие закрытое», — сказал Сливяк. Он отметил, что утверждать с уверенностью, что ядерные отходы перерабатываются в России, нельзя; информации об этом нет. В.Сливяк подчеркнул, что речь идет о токсичном радиоактивном материале, который проявляется как отходы в процессе обогащения урана. О представляет большую опасность для жизни. При этом «реалистичного плана» массовой переработки этих отходов нет. «Если содержимое только одного контейнера в случае аварии попадет в окружающую среду, то летальная доза для человека может быть в радиусе 32 км. Это очень опасное и ядовитое вещество, которое будет сохранять опасность в течение длительного времени», — заметил он. Эколог уточнил, что экологические организации призывают запретить ввоз радиоактивных отходов из других стран. «Никто в мире кроме нас этим не занимается. По всей видимости, есть коррумпированные чиновники, которые заинтересованы в том, чтобы их за деньги ввозили, потому что «Росатом» получает деньги за прием этих отходов, а не покупает их как сырье», — добавил он.