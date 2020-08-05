Путин, по данным источников РБК, отправил в отставку трех генералов и одного полковника СК

Президент Владимир Путин, по данным источников РБК, отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета. Своих постов лишились, в том числе, главы следственных управлений в Краснодарском крае и Иркутской области. Все они написали рапорты об уходе по собственному желанию. Согласно этим данным, в отставку также отправлены руководитель Московским следственным управлением на транспорте и руководитель Главного управления обеспечения деятельности СК.