Путин, по данным источников РБК, отправил в отставку трех генералов и одного полковника СК

Президент Владимир Путин, по данным источников РБК, отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета. Своих постов лишились, в том числе, главы следственных управлений в Краснодарском крае и Иркутской области. Все они написали рапорты об уходе по собственному желанию. Согласно этим данным, в отставку также отправлены руководитель Московским следственным управлением на транспорте и руководитель Главного управления обеспечения деятельности СК.
2020-08-05T20:02:58+03:00
2020-08-05T20:02:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 05 августа 2020
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