Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват двух самолетов-разведчиков США над Черным морем. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной. Там подчеркивают, что экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к американским самолетам-разведчикам. После разворота последних от границ России, Су-27 вернулся на аэродром базирования.