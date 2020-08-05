Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват двух самолетов-разведчиков США над Черным морем. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной. Там подчеркивают, что экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к американским самолетам-разведчикам. После разворота последних от границ России, Су-27 вернулся на аэродром базирования.
2020-08-05T20:02:31+03:00
2020-08-05T20:02:31+03:00
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20:02, 05 августа 2020
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