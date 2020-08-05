ЕСПЧ коммуницировал 130 жалоб от задержанных на акциях оппозиции в центре Москвы летом прошлого года

Европейский суд по правам человека коммуницировал 130 жалоб от задержанных на акциях оппозиции в центре Москвы летом прошлого года. Всего таких жалоб более пятисот, — сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правозащитный центр «Мемориал». Там отметили, что заявления в Страсбург направили еще не все желающие. У правительства России будет время до конца октября, чтобы представить суду свою позицию.
2020-08-05T20:01:59+03:00
2020-08-05T20:01:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 05 августа 2020
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