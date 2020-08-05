В Петропавловске-Камчатском уволили ведущую ГТРК после того, как она организовала акцию в поддержку Хабаровска

В Петропавловске-Камчатском уволили ведущую новостей государственной телерадиокомпании «Камчатка» Александру Новикову после того, как она организовала в городе акцию в поддержку протестующих в Хабаровске, — сообщает сайт «Открытые медиа» со ссылкой на саму Новикову. Ведущая уточнила, что на следующий день после акции была вынуждена написать заявление об уходе по собственному желанию. В начале года в интернете стала популярной запись, где Новикова в программе «Вести» рассказывает о социальных выплатах льготникам и, называя суммы, не может сдержать смех. Тогда руководство камчатского филиала ВГТРК сказало, что увольнять ведущую не будет.