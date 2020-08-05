За время, когда в России были закрыты границы, в страну въехали более полумиллиона иностранцев, — пишет РБК со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ. В основном это был обслуживающий персонал транспортных средств, во всяком случае, такую цель въезжающие указывали при пересечении границы. Две трети иностранцев, приехавших в Россию в разгар пандемии, были гражданами Казахстана, Украины, Белоруссии, Узбекистана и Филиппин.