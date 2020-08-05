Мультимедийный холдинг РБК решил перевести большинство сотрудников на дистанционный режим работы на постоянной основе. Об этом сообщает агентство ТАСС. В пресс-службе холдинга сказали, что сотрудники работают дистанционно с марта. Работа в таком формате показала свою эффективность. Согласно опросу, большинству сотрудников оказалось комфортно работать в смешанном графике, чередуя поездки в офис и выполнение обязанностей из дома. В компании пояснили, что в дальнейшем не хотят зависеть от эпидемиологической ситуации, поэтому остановились на подобном формате работы.