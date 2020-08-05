Наблюдательный совет российского антидопингового агентства выразил недоверие главе организации Юрию Ганусу

Учредителям рекомендовано рассмотреть вопрос об увольнении. В качестве причины назван ряд нарушений. Сам Юрий Ганус сказал в интервью «Эху», что считает обоснованность рекомендации наблюдательного совета сомнительной. По мнению Гануса, это решение может предопределить развитие олимпийского и паралимпийского движения.
2020-08-05T19:04:27+03:00
2020-08-05T19:04:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Эксклюзив Эха 19:04, 05 августа 2020
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