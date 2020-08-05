Ряд сотрудников администрации порта в Бейруте, где накануне произошел мощный взрыв, поместили под домашний арест. МВД Ливана собирается в кратчайшие сроки провести расследование катастрофы, унесшей жизни более 130 человек.

Ливанские власти обещают уложить расследование взрыва в порту в 5 дней. Об этом сказал глава МВД Мухаммед Фахми пообещав, что оно будет прозрачным. При этом от помощи международных экспертов Ливан отказался. По словам министра, у следователей страны есть все компетенции. При этом ливанская оппозиция требует проведения международного расследования. Глава МВД также заявил, что ничего не знал об опасном грузе, хранящемся на складе. Хотя руководство таможни страны утверждает, что на протяжении шести лет простило вывезти тысячи тонн взрывоопасные вещества с территории порта, но их просто игнорировали. Администрацию порта, ответственную за хранение, по распоряжению правительства посадят под домашний арест до тех пор, пока не будут найдены виновные в случившемся должностные лица.

Следователи полагают, что к взрыву привела халатность персонала. Склад, где хранилась конфискованная еще в 2014 году аммиачная селитра, загорелся во время сварочных работ. За пожаром последовал взрыв, который повредил половину зданий в Бейруте, 5 тысячи человек пострадали. В городе на две недели объявлено чрезвычайное положение.

В Ливане объявлен трехдневный траур по погибшим. По данным российского посольства, россиян среди них нет. Многие государства направили стране гуманитарную помощь.