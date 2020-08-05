Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 135

Взрыв в порту Бейрута произошел накануне вечером. Взорвалось более двух тысяч семисот тонн аммиачной селитры, конфискованные таможней несколько лет назад. Взрывной волной были разрушены здания в радиусе девяти километров. Более 5 тысяч ранены, около 300 тысяч человек остались без жилья. Власти Ливана ввели в Бейруте чрезвычайное положение, которое будет действовать минимум две недели.