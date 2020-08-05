«МБХ медиа»: Из Амстердама в Россию отправилось судно с ядерными отходами

Об этом сообщает сайт «МБХ медиа» со ссылкой на организацию «Экозащита». Уточняется, что на борту судна Михаил Дудин около шестисот тонн урановых хвостов – токсичных радиоактивных отходов процесса обогащения урана. В российский порт Усть-Луга в Ленинградской области судно должно прибыть в следующий вторник. Отходы уранового производства поставляются в Россию по контракту, заключенному структурой «Росатома» и европейской ядерной компанией Urenco. В Гринпис говорят, что в России уже накоплено около миллиона тонн урановых хвостов.
2020-08-05T18:34:39+03:00
2020-08-05T18:34:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 05 августа 2020
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