«МБХ медиа»: Из Амстердама в Россию отправилось судно с ядерными отходами

Об этом сообщает сайт «МБХ медиа» со ссылкой на организацию «Экозащита». Уточняется, что на борту судна Михаил Дудин около шестисот тонн урановых хвостов – токсичных радиоактивных отходов процесса обогащения урана. В российский порт Усть-Луга в Ленинградской области судно должно прибыть в следующий вторник. Отходы уранового производства поставляются в Россию по контракту, заключенному структурой «Росатома» и европейской ядерной компанией Urenco. В Гринпис говорят, что в России уже накоплено около миллиона тонн урановых хвостов.