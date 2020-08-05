Петербургское управление Минюста потребовало возбудить дисциплинарное производство против адвоката Ивана Павлова

Петербургское управление Минюста по просьбе следователя ФСБ потребовало возбудить дисциплинарное производство против адвоката Ивана Павлова. Защитника журналиста Ивана Сафронова собираются наказать за отказ дать подписку о неразглашении данных следствия, — сообщает газета «Коммерсантъ». Ранее ведомство выступило с аналогичными требованиями в отношении четырех других адвокатов, представляющих интересы обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова.

Сам Павлов сказал изданию, что на суде по мере пресечения с него брали подписку о неразглашении данных, составляющие государственную тайну. Других подписок, по словам защитника, ни суд, ни следователь не просили. Он говорит, что не понимает, за какой именно отказ его хотят наказать следователи ФСБ. Павлов полагает, что это попытка оказать давление на защиту Сафронова.