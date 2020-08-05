Правительство Ливана потребовало отправить под домашний арест всю администрацию города Бейрута, где накануне произошел мощный взрыв. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира». Точное количество сотрудников не называется, местные СМИ предполагают, что в первую очередь речь идет о тех, кто следил за хранением и безопасностью. Предполагается, что руководство порта будет находиться под домашним арестом до тех пор, пока не будут установлены виновные.

Взрыв в порту Бейрута произошел накануне вечером. Взорвалось более двух тысяч семисот тонн аммиачной селитры, конфискованные таможней несколько лет назад. Взрывной волной были разрушены здания в радиусе девяти километров. Погибли, по последним данным, 113 человек, более четырех тысяч ранены, около трехсот тысяч человек остались без жилья. Власти Ливана ввели в Бейруте чрезвычайное положение, которое будет действовать минимум две недели.