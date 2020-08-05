Наблюдательный совет российского антидопингового агентства рекомендовал учредителям уволить главу агентства Гануса

Наблюдательный совет российского антидопингового агентства рекомендовал учредителям уволить главу агентства Юрия Гануса.

али аудиторскую проверку организации, в ходе которой был выявлен ряд нарушений. Некоторые командировки показались экспертам необоснованными, кроме того, РУСАДА истратила на такси 11 миллионов рублей. Это стало поводом для сегодняшнего заседания, на котором большинством голосов Ганусу выразили недоверие.

Как утверждают источники РБК в Министерства спорта, у этого голосования может быть и другая подоплека. Высказывания главы РУСАДА по отношению к руководству некоторых федераций там посчитали недопустимым. Кроме того, Ганус фактически проводил в России линию ВАДА с которой в руководстве спорта согласны далеко не все. Сам он полагает, что конфликт вызван его принципиальной позицией, а отстаивает он интересы чистого спорта. Ганус ответил на эту новость цитированием песней о «Буревестнике» Горького. После решения наблюдательного совета весьма велика вероятность того, что Ганус будет уволен, а за затем, по его мнению,«Грянет буря!».



Увольнение может ухудшить отношение руководства российского спорта и ВАДА. Несмотря на то, что агентство лишило РУСАДА статуса соответствия кодексу организации, в ВАДА высоко оценили деятельность Гануса и его команды.

Юрий Ганус сказал «Эху», что сожалеет о таком решении и считает его обоснованность сомнительной. По мнению Юрия Гануса, это решение может предопределить развитие олимпийского и паралимпийского движения.