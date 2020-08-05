Адвокат Иван Павлов: Спецслужбы следили за Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года

Спецслужбы следили за Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года, — сообщил телеканалу РБК его адвокат. Непонятно, почему журналиста задержали только сейчас, если органам уже давно известно о его противоправной деятельности, — добавил Иван Павлов. По его словам, дело о госизмене связано со встречами Сафронова в сентябре 2019-го и марте 2020 года.
2020-08-05T18:24:13+03:00
2020-08-05T18:24:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2687837-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:24, 05 августа 2020
Загрузка комментариев...