Адвокат Иван Павлов: Спецслужбы следили за Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года

Спецслужбы следили за Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года, — сообщил телеканалу РБК его адвокат. Непонятно, почему журналиста задержали только сейчас, если органам уже давно известно о его противоправной деятельности, — добавил Иван Павлов. По его словам, дело о госизмене связано со встречами Сафронова в сентябре 2019-го и марте 2020 года.