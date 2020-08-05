Суд в Твери условно-досрочно освободил 79-летнего ученого Владимира Лапыгина

Бывшего сотрудника Центрального НИИ машиностроения ранее приговорили к 7 годам колонии строго режима по делу о государственной измене.

Тверской областной суд удовлетворил ходатайство об освобождении ученого, который передавал якобы секретные данные коллегам из Китая. Покинуть стены колонии и вернуться домой он сможет уже в ближайшие дни. На сайте суда говорится, что решение принято исходя из «совокупности данных о личности и поведении за весь период отбытия наказания». Московский районный суд Твери еще в начале июня принял решение об освобождении, однако оно было обжаловано прокуратурой. Два летних месяца после решения пожилой человек продолжал оставаться под стражей. Теперь последнее препятствие устранено. Владимир Лапыгин работал заместителем начальника научно-технического центра ЦНИИМАШ. Как следовало из приговора, в 2011-м он переслал через интернет ознакомительную версию некой разработанной в институте программы своему знакомому из КНР. По версии обвинения, речь шла о целом «программном комплексе», с помощью которого можно рассчитывать оптимальные аэродинамические характеристики гиперзвуковых летательных аппаратов. Следователи утверждали, что он договорился об этом с человеком, который в деле фигурировал как «Витя», во время командировки в КНР еще в 2009 году. Сам россиянин вину не признавал, заявляя, что в отправленном им файле не было никаких сведений, составляющих гостайну, а софт этот имел заключение Роспатента о возможности открытой публикации и его мог приобрести любой желающий.

В защиту Лапыгина на этапе следствия и в суде выступали многие коллеги и даже известные политики, например Геннадий Зюганов. После приговора президент Владимир Путин дважды отказывал в удовлетворении прошения Лапыгина о помиловании. В российской тюрьме он провел почти 4 года.