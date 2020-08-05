На судебном процессе по делу Ефремова свидетель сообщил, что актер признавался в том, что был за рулем в момент ДТП

На судебном процессе по делу Михаила Ефремова один из свидетелей сообщил, что актер признавался в том, что был за рулем в момент ДТП. Инспектор ДПС Павел Маркиянов рассказал, что неоднократно задавал этот вопрос и Ефремов заявлял, что это был он. При этом сам Маркиянов сказал, что не видел Ефремова непосредственно за рулем автомобиля.

Ранее сам Ефремов отказался признать вину, отметив, что ничего не помнит. Исходя из этого обстоятельства, адвокат Ефремова Эльман Пашаев говорит, что суду еще предстоит доказать виновность Михаила Ефремова.

Тем временем, адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил, что родственники погибшего согласовали сумму исков к актеру. Она будет фигурировать в гражданских исках, называть сумму он пока не стал. Добровинский выразил надежду на справедливое судебное разбирательство.