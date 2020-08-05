В Хабаровском крае продолжаются выступления в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала

Полиция происходящему не мешала.

Хабаровчане выходят на улицу уже двадцать шестой день подряд. Как обычно собравшиеся скандировали лозунги в поддержку губернатора и с призывами горожан присоединиться к протесту.

Люди собрались на центральной площади города, у здания региональной администрации. Выстроились в колонну и шествием прошли под дождём по главной улице. Какое-то время протестующие под шум сигналов машин шагали посреди автомобильной дороги. Также, как пишет интернет-издание Znak.com, неизвестные заранее открыли ливневые стоки на пути колонны и один из участников шествия чуть не упал вниз, но его вовремя подхватили.

На самой акции задержанных сегодня не было. Полиция ограничилась только призывами вернуться на пешеходный переход в тот момент, когда шествие вылилось на дорогу. При этом, о каких-либо штрафных санкциях за неповиновения требованиям властей, пока неизвестно.

Тем временем лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня объявил, что его партия планирует провести митинг в поддержку Сергея Фургала в Москве. Он должен состоятся 22-го августа.

Кремль планирует прекратить протесты в Хабаровске методом кнута и пряника: выделить региону денег и наказать тех, кто протестует наиболее активно. Такое мнение в эфире «Эха» высказал политолог Дмитрий Орешкин. По его мнению, это единственно возможный вариант развития событий, ожидать другого исхода было бы глупо.