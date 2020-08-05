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18:07, 05 августа 2020

Ливанское правительство ввело в Бейруте режим чрезвычайного положения на две недели из-за взрыва в порту

По последним данным, его жертвами стали 113 человек, но их число еще может увеличиться.

Воронка диаметров 70 метров образовалась на месте взрыва в порту Бейрута, свидетельствуют данные спутниковых снимков. Взрывной волной повреждена половина города, 300 тысяч человек были вынуждены покинуть дома и остаются без крова. 4 тысячи пострадали. Несколько больниц разрушены, остальные – переполнены, не все могут получить медицинскую помощь. Несколько десятков человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Многие числятся пропавшими без вести, многие из них могут находиться под обломками.

Причиной взрыва, вероятно, стали тысячи тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной шесть лет назад. Руководство таможни утверждает, что опасный груз неоднократно просили вывезти с территории порта, но их просьбы игнорировались в течение 6 лет. При этом глава МВД Мухаммед Фахми заявил, что ничего не знал об этом грузе. Следователи считают, что взрыв произошел из-за халатности персонала. Всех сотрудников администрации порта, отвечавших за его хранение, посадят под домашний арест.

Взрывной волной окна выбило даже в российском посольстве. Его сотрудники сейчас выясняют, пострадали ли граждане страны в результате взрыва, рассказал «Эху» пресс-атташе диппредставительства в Бейруте Дмитрий Лебедев. «Мы продолжаем выяснить то, что касается судьбы наших граждан, находящихся внутри Ливана. До сих пор – и это хорошая весть – мы не получили ни одного известия печального о том, что кто-то бы серьезно пострадал в результате инцидента», — сказал он. По словам Лебедева, дискуссия о причинах взрыва проходит пока в интернет-пространстве, официальных сообщений от властей еще не поступало. Он добавил, что в результате взрыва незначительно пострадала одна сотрудница посольства. «Ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — отметил он.

Власти Ливана заявляют о том, что страна столкнулась с беспрецедентным экономическим кризисом из-за взрыва. Губернатор Бейрута Марван Аббуд сравнил случившееся с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. А в ливанском Минздраве назвали произошедшее
«Катастрофой в полном смысле этого слова». В стране объявлен трехдневный траур. Россия направила в Ливан самолеты с аэромобильным госпиталем, врачами и спасателями на борту. Другие страны также предложили стране свою помощь.

Таких судов, которые разорившиеся владельцы бросали прямо в портах, в мире достаточно много. Проблема в том, что именно на этом сухогрузе было опасное вещество, рассказал «Эху» главный редактор и создатель сетевого издание «Морской бюллетень» Михаил Войтенко. Он предположил, что на самом деле власти Бейрута просто забыли про то, что это судно столько времени стоит у них в порту.

Ливанские и западные задаются вопросом: как брошенное в бейрутском порту судно могло превратиться в бомбу замедленного действия?

Серия событий, приведших к катастрофическому взрыву в столице Ливана, судя по всему, берет начало в конце 2013 года, когда технические проблемы заставили шедший под флагом Молдовы корабль Rhosus встать на якорь в Бейруте, — пишет канадское издание The Globe and Mail. – Портовая администрация была поражена не только аварийным состоянием судна, но и огромным грузом аммиачной селитры в 2750 тонн. Бортовой журнал указывал на то, что грузовой корабль в сентябре 2013-го вышел из грузинского черноморского порта Батуми и направлялся в Мозамбик. Ливанская портовая пограничная инспекция наложила запрет на последующие передвижения судна, большая часть экипажа, за исключением капитана и еще троих членов команды, были репатриированы, а хозяин корабля и владельцы груза вскоре потеряли к ним всяческий интерес. Капитан Борис Прокошев, украинец как и основная часть экипажа, были оставлены на борту для поддержания судна на плаву. В интервью украинским СМИ в следующем году, еще оставаясь задержанным ливанскими властями, он заявил, что не верит заявлениям владельца Rhosus’а, хабаровского олигарха Игоря Гречушкина, проживающего на Кипре, что он обанкротился и потому бросил судно на произвол судьбы и задолжал команде жалование за месяцы работы. После почти года пребывания на борту, фактически, в качестве заложников, капитан и несколько его подчиненных были отпущены на родину. Груз, как сообщает в своем заключении ливанская адвокатская контора «Баруди и компаньоны», «в виду его взрывоопасности», был перемещен из трюма на один из портовых складов, где пробыл следующие шесть лет – ситуация, которую эксперты The Globe and Mail сравнивают с оставленной там часовой бомбой. Как пишет Reuters, ссылаясь на неназванный источник, начавшееся расследование связывает взрыв с бездействием и халатностью ответственных лиц. Агентство указывает на то, что виновны в случившемся и ливанские судебные власти, которые, как сообщает местный телеканал LBCI, за все эти годы неоднократно получали от руководства бейрутской таможни письменные предупреждения о смертельной опасности груза.

«Аль Джазира» напоминает, что аммиачная селитра используется разными террористическими группировками, в том числе движением Талибан (деятельность запрещена на территории России), для изготовления самодельных взрывных устройств.

Причин для взрыва на складе с аммиачной селитрой в Бейруте может быть несколько. Об этом рассказал президент международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.



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