В Москве обокрали коттедж бизнесмена Олега Тинькова, как утверждает источник РИА «Новости»

В Москве, как утверждает источник агентства РИА «Новости», обокрали коттедж бизнесмена Олега Тинькова. Согласно этим данным, неизвестный отогнул пластиковые двери, проник в помещение и вскрыл два сейфа. Как сообщается, украдены вещи более чем на миллион рублей. По словам собеседника агентства, полицию вызвала горничная, она сказала, что хозяева находятся в Англии, что именно пропало установить пока не удалось. Возбуждено уголовное дело.

В начале июля Олег Тиньков, который сейчас борется с лейкемией, в Лондоне перенёс операцию по трансплантации костного мозга. Ему предстоят месяцы реабилитации.