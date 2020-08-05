В Сенате США сегодня состояться слушания, по итогам которых может быть утвержден новый посол страны в Белоруссию — карьерный дипломат Джули Фишер. Американский посол может появиться в Минске после 12-летнего перерыва, когда две страны взаимно отозвали своих дипломатов.

Президент США Дональд Трамп номинировал заместителя помощника Госсекретаря США Джули Фишер на пост посла Соединенных Штатов в Белоруссию в начале мая. На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в феврале этого госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в ближайшее время Вашингтон назначит посла в Белоруссию. В свою очередь, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей подтвердил готовность Минска направить своего посла в США в ближайшее время.

В сентябре прошлого года американские чиновники провели переговоры с Лукашенко, в результате которых две страны объявили о решении возобновить дипломатическое представительство. Минск отозвал своего посла из Вашингтона в 2008 году после того, как США ужесточили санкции против режима Лукашенко, которого президент Джордж Буш-мл назвал последним диктатором Европы, заблокировав счета Белнефтехима по всему миру. США в ответ вынуждены были отозвать своего посла. После этого дипломатическое представительство США в Минске было сокращено в семь раз — до пяти человек.

Ранее Джули Фишер была заместителем главы миссии США при НАТО, временным поверенным в делах США посольства США в России и работала в американских посольствах в Грузии и Украине. Назначение Фишер послом в Белоруссию не должно вызвать противоречия в Сената.