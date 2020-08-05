В Москве задержан проректор МГУ, бывший министр строительства Самарской области Алексей Гришин

Уголовное дело возбуждено по статье о преднамеренном банкротстве.

В квартире, доме и офисе Алексея Гришина прошли обыски. Изъяты деньги, ювелирные украшения, документы, и другие вещи. Самого проектора МГУ между тем доставили в Саранск на допрос. Гришин является соучредителем компании «Инвест-Альянс», в которую входит организация «СДС-Управление строительства». К началу 2018-го года у нее образовался долг почти на 200 миллионов рублей. Тогда с целью преднамеренного банкротства, как считают в Следственном комитете, руководство компании провернуло схему на сотни миллионов рублей с долгом другой организации. Таким образом, когда «СДС-Управление строительства» признали банкротом, их кредиторам был причинен крупный ущерб.

Гришин ранее занимал пост министра строительства Самарской области при экс-губернаторе Николае Меркушкине. В 2016 году ФБК обнаружил у него особняк в Подмосковье за сотни миллионов рублей. Тогда чиновник подал в отставку, а в министерстве прошли обыски. Проректором МГУ Гришина назначили год назад.

Как отмечает агентство РИА «Новости», до сегодняшнего дня Гришин был указан на сайте МГУ как проректор управления материально-технического и организационного обеспечения вуза, однако сегодня его имя убрали.